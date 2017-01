Carros nieuwsflash: Land Rover, Dodge en Porsche

Carros nieuwsflash van donderdag 12 januari: vervanger Range Rover Evoque komt volgend jaar, Dodge Challenger SRT Demon overklast de Hellcat en Panamera Sport Turismo zeker in Genève.

Vervanger Range Rover Evoque rijdt al rond

De eerste Range Rover Evoque rolde toch al weer ruim vijf jaar geleden voor het eerst van de band, dus het is hoog tijd voor vervanging. Volgend jaar moet de tweede generatie het levenslicht zien. Het nieuwe model is al gecamoufleerd gespot en het lijkt er sterk op dat het platform een stuk breder is geworden. Om het wachten op de nieuwe Evoque te verzachten, komt Land Rover waarschijnlijk dit jaar nog met de Range Rover Grand Evoque, een zevenzitter die de brug moet slaan tussen de Evoque en de Range Rover Sport.



Dodge Challenger SRT Demon maakt NY Autoshow onveilig

Over een maand of drie start de autosalon van New York. Dodge zal in The Big Apple aanwezig zijn met de Dodge Challenger SRT Demon, de overtreffende trap van de Dodge Challenger Hellcat. En dat wordt een feest, want de Hellcat is met zijn 717 pk sterke 6,2-liter V8 bepaald niet lafjes gemotoriseerd. Hoeveel vermogen de Demon meekrijgt is nog niet bekend, maar om en nabij de 750 pk lijkt logisch.



Panamera Sport Turismo dan toch eindelijk in Genève?

In Detroit zou de shooting brake van Porsche staan dacht iedereen. Maar de Panamera Sport Turismo was er niet, al kon Porsche wel aangeven dat hij zeker zijn debuut maakt begin maart in Genève. Met de komst van de shooting brake is behoorlijk wat te kiezen in het Panamera-gamma. Naast de reguliere versie is er namelijk ook al de Executive, die een verlengde wielbasis biedt. Verder is de Panamera leverbaar met benzine- en dieselmotoren en als hybride.