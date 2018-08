Carros nieuwsflash: Lamborghini komt met hypercar

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van donderdag 30 augustus: Lamborghini komt ook met een hypercar, pintoegang voor je Tesla en Aston Martin genoteerd aan de Londense beurs.

Lamborghini komt met hypercar

Over twee jaar wil Lamborghini een ware hypercar introduceren die de strijd aan kan gaan met de McLaren Senna en Aston Martin Valkyrie. De supersonische Italiaan zal beschikken over een vermogen van minimaal 800 pk. Er is een atmosferische V12 aan boord, al zorgt een elektromotor voor ondersteuning. Voor de nodige downforce belooft de hypercar te beschikken over extreme aerodynamica en een actief aerosysteem zoals dat recent is getoond op de Aventador SVJ.



De Lamborghini Terzo Millennio conceptcar

Pinnen met je Tesla

De slimme autosleutel is relatief simpel te hacken, en daarom heeft Tesla een extra beveiliging toegevoegd aan haar Model S en Model X. Via een over-the-air update is het nu mogelijk om het infotainmentscherm uit te rusten met een beginscherm met pincode. Zonder die pincode kan de auto niet gestart worden. De ‘PIN to Drive’ optie is vooralsnog niet beschikbaar op de Model 3, maar wordt dat op termijn wel.

Aston Martin wordt beursgenoteerd

Waar het bovengenoemde Tesla van plan leek om haar beursnotering ongedaan te maken, bewandelt Aston Martin de omgekeerde weg. De Britten denken aan een beurgang eind dit jaar en openbaren hun prospectus op 20 september. Eenmaal genoteerd aan de Londense beurs, hoopt Aston Martin haar recente bedrijfsresultaten te continueren. Na jarenlang verliezen te hebben geleden, werd over het eerste halfjaar van 2018 een winst van 46 miljoen euro aangetekend. Aston Martin is van plan flink meer auto’s te verkopen de komende jaren. Vorig jaar liet het 5.117 verkochte exemplaren aantekenen en dit jaar worden er 6.200 tot 6.400 verkopen verwacht. In 2020 moet dat aantal al op 10.000 staan.