Carros nieuwsflash: Gefacelifte Mercedes-Benz C-Klasse verschijnt in maart

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 14 november: Mercedes-Benz C-Klasse komt in nieuw jasje naar Genève, BMW denkt aan een lijn elektrische SUV’s en Tata lijkt Faraday Future te gaan redden.

Gefacelifte Mercedes-Benz C-Klasse verschijnt in maart

Tijdens de autosalon van Genève in maart gaat het doek van de vernieuwde Mercedes-Benz C-Klasse. Zoals dat doorgaands gaat bij een facelift zijn de bumperspartijen onder handen genomen en ook krijgt de C-Klasse LED-koplampunits in lijn met de vernieuwde S-Klasse. In het interieur wordt het infotainmentsysteem geupgrade met functies die eveneens uit de S-Klasse afkomstig zijn. Denk aan een nieuwe touchpad en meer bedieningsfuncties op het stuurwiel. Verder zal de 2,0-liter viercilinder diesel worden vervangen door een 2,1-liter krachtbron met meer vermogen en minder CO2-uitstoot.



BMW denkt aan elektrische SUV’s

Recent heeft BMW de namen laten registreren van de iX1, iX2, iX3, iX4, iX5, iX6, iX7, iX8 en iX9, waarmee het plannen lijkt te hebben voor een complete lijn elektrische SUV’s. Het is niet bekend of BMW denkt aan elektrische varianten van huidige modellen, of dat het compleet nieuwe modellen met een eigen design in de markt zet. Voor de i3 en i8 koos het echter voor de laatste optie, dus het kan zomaar zijn dat straks een aantal geheel nieuwe elektrische hoogpotigen het modelaanbod gaan versterken. BMW heeft overigens ook de namen van de E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 en E9 vastgelegd bij een merkenbureau.



‘Tata gooit reddingsboei uit naar Faraday Future’

Dat het met nieuwkomer Faraday Future niet zo goed gaat, weet u. Toch schijnt er voor de bouwer van futuristische elektrische auto’s nu licht aan het einde van de tunnel als we Chinese media mogen geloven. Het machtige Tata – onder meer eigenaar van JaguarLandRover – wil 900 miljoen dollar steken in de start-up. In ruil daarvoor zou het wel 10 procent van de aandelen van het bedrijf willen hebben. Dan kunnen we waarschijnlijk binnenkort toch nog de FF 91 in levenden lijve aanschouwen.