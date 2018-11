Carros nieuwsflash: Ferrari 812 Superfast krijgt neerklapbare hardtop

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 20 november: open versie Ferrari 812 Superfast in de maak, McLaren Special Operations leeft zich uit op de 720S en Jaguar denkt aan elektrische Jaguar F-Type.

Ferrari 812 Superfast mogelijk als cabrio

Ferrari heeft nog niet op de geruchten gereageerd, maar op online fora rondom het Italiaanse sportwagenmerk wordt gesproken over een cabrio-versie van de Ferrari 812 Superfast. Dat zou best bijzonder zijn, want Ferrari bewaart haar open varianten meestal voor modellen met wat kleinere motoren; niet voor brute V12’s. Gesproken wordt over een neerklapbare hardtop, zoals we die onder meer kennen van de Ferrari 488 Spider. De open 812 Superfast zou volgend jaar zomer al de weg op moeten.

McLaren 720S Stealth: speeltje van MSO

McLaren Special Operations (MSO) houdt er van om steeds een nieuw smaakje aan de 720S toe te voegen. Dit maal komt het met de ‘Stealth’; een McLaren 720S voorzien van ‘Defined Sarthe Grey’-laklaagje dat contrasteert met de nodige rode banen. Her en der is koolstofvezel verwerkt en in het interieur draait het vooral om alcantara.

Elektrische Jaguar F-Type voor 2021 op de planning

Zo rond 2020 moet de nieuwste generatie van de Jaguar F-Type verschijnen. En als we eenmaal gewend zijn aan diens looks en prestaties, is het tijd voor een volledig elektrische variant een jaar later. Althans, dat verwacht het Britse Autocar. Het automagazine spreekt verder over de mogelijke komst van een F-Type voorzien van een 4,4-liter twinturbo motor die zo’n 650 pk aan vermogen moet leveren. Daarmee zou de nieuwe F-Type de snelste Porsche 911’s het vuur aan de schenen moeten leggen.