Carros nieuwsflash: BMW X4 ook als ‘M’

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 24 juli: Nieuwe BMW X4 ook als ‘M’, gefacelifte Macan leent brede lichtbalk van Panamera en Cayenne en nieuwe Audi RS6 wordt een stuk krachtiger.

Nieuwe BMW X4 ook als ‘M’

De tweede generatie van de BMW X4 zal ook als M-versie leverbaar worden. BMW heeft nog niet officieel onthuld hoeveel pk de nieuwe X4 M zal meekrijgen, maar de kans is groot dat de 3,0 liter zes-in-lijn uit de M4 in de X4 gelepeld wordt. In de M4 levert de krachtbron een vermogen van 431 pk, maar dat zal voor de X4 M net te karig zijn. Verwacht zo’n 475 pk.



Ook brede lichtbalk voor gefacelifte Macan

Na de Porsche Panamera en de Cayenne wordt ook de achterzijde van de vernieuwde Macan binnenkort voorzien van een smalle en brede lichtbaan, zo blijkt uit vandaag opgedoken beeld. Welke wijzigingen Porsche nog meer in petto heeft voor de Macan is niet bekend, maar er wordt gespeculeerd dat de Macan Turbo flink meer vermogen zal krijgen. De concurrentie van de sportieve Macan leveren immers allemaal minimaal 500 pk en daar kan de Macan Turbo met zijn 440 pk momenteel niet aan tippen.



Nieuwe Audi RS6 dicht het gat naar concurrentie

Volgend najaar wordt de nieuwe Audi RS6 onthuld en nu al is bekend dat die versie flink wat krachtiger wordt dan de huidige RS6. De 4,0-liter twinturbo V8 van de Porsche Panamera Turbo en Lamborghini Urus wordt geleend, waarmee de RS6 naar verwachting 610 pk aan boord krijgt. Daarmee nestelt de RS6 zich weer naast de BMW M5 en Mercedes-AMG die vergelijkbare vermogens overleggen.