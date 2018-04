Carros nieuwsflash: BMW M2 Competition nu officieel

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van woensdag 18 april: BMW M2 Competition nu echt onthuld, Lexus ES komt ook naar Nederland, Ford Mustang Cobra Jet viert feestje met ‘monster-editie’.

BMW M2 Competition uit de doeken

Online circuleerden al eerder beelden van de nieuwe BMW M2 Competition, maar nu heeft BMW de auto ook officieel onthuld. De overtreffende trap van de reguliere M2 – 370 pk sterk – is voorzien van de twinturbo-zescilinder die we kennen uit de M4. Het vermogen stijgt daardoor naar 410 pk, terwijl er 550 Nm aan maximumkoppel voorhanden is. Standaard is er een zeventraps DCT-transmissie aan boord, maar een handbak met zes verzetten is eveneens leverbaar. Van nul naar honderd sprinten verloopt met de automaat in 4,2 tellen en handgeschakeld in 4,4 seconden. Om zich te onderscheiden van de reguliere M2 heeft BMW speciale 19-inch velgen gemonteerd en gebruikt het diverse zwartgelakte accenten in het exterieur. Ook de nieren en luchtinlaten zijn iets vergroot. Tot slot is de M2 Competition voorzien van een nieuw uitlaatsysteem met instelbare kleppen en hebben de ingenieurs onder meer de stuurbekrachtiging en het differentieel iets verfijnder ingesteld. In het najaar in de showroom.



Lexus ES ook naar Nederland

De Lexus ES bestaat al sinds 1989 en is daarmee bij de zevende generatie aanbeland. Die nieuwe ES – een sedan – zal zich niet alleen richten op de VS, maar ook op Europa. De auto komt namelijk ook naar Nederland. De ES is gebaseerd op de Toyota Avalon en zal voorwielaangedreven zijn. Het is goed mogelijk dat de ES de GS vervangt, waarbij Lexus de ES wel lager in de markt zal zetten.



Ford Mustang Cobra Jet viert feestje met ‘monster-editie’

Precies vijftig jaar geleden lanceerde Ford de Shelby GT500KR. Voorzien van een Cobra Jet 7,0-liter V8 krachtbron was het een superspurter van jewelste. Ford gaat nu 68 exemplaren bouwen van een nieuwe Mustang Cobra Jet. Aan boord zal een supercharged 5,2-liter V8 te vinden zijn die flink is opgepompt. Aan hoeveel pk’s Ford denkt is nog niet bekend, maar de Cobra Jet die werd geïntroduceerd tijdens de veertigste verjaardag putte al 900 pk uit een 5,4-liter V8. De Amerikanen laten al wel weten dat de ‘Jarige Jet’ de kwartmijl in 8,5 seconden moet afleggen. Dat is dan weer een seconde sneller dan de concurrent; de allesbehalve misselijke Dodge Challenger Demon.