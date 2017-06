Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 13 juni: Fisker EMotion beschikt over revolutionare batterijtechnologie, BMW X7 in conceptvorm te zien in Frankfurt en nieuwe Audi A8 begint met ‘teasen’.

Fisker EMotion beschikt over batterij van grafeen

Op 17 augustus krijgt de Fisker EMotion zijn officiële onthulling, maar ondertussen sijpelt er regelmatig nieuws door vanuit het Fisker hoofdkwartier. Zo heeft naamgever en oprichter Henrik Fisker laten weten dat de elektrische EMotion vertrouwt op een batterij van grafeen. Grafeen is een materiaal dat bestaat uit één laag koolstofatomen. Het is dun, totwel 200 maal sterker dan staal, en ook nog eens lichter dan het toch al vederlichte koolstofvezel. Fisker zegt dat de nieuwe batterij de hoogste energiedichtheid heeft van alle batterijen die er zijn. Zo is de EMotion razendsnel op te laden. De auto belooft verder verregaand autonoom en ‘connected’ te zijn.



BMW X7 Concept debuteert in Frankfurt

De nieuwe zevenzits luxe SUV van BMW – de X7 – is dit najaar te zien op de autosalon van Frankfurt. Hoewel de auto in 2018 productieklaar moet zijn, gaat het officieel nog om een studiemodel, maar dus wel eentje die erg dicht bij het eindresultaat moet zitten. De BMW X7 – die veel van de luxe en prestige van de 7 Serie moet gaan lenen – is vooral ontworpen om in de VS en China marktaandeel te winnen. Maar grote kans dat het model op de Europese thuismarkt eveneens aanslaat.



Nieuwe Audi A8 toont voorzichtig z’n lijnen

En dit is de nieuwe Audi A8. Althans, z’n wel heel summiere silhouet. Over een maand – op 11 juli – wordt het vlaggenschip van de Duitsers namelijk pas getoond. We weten al dat er technologie aan boord is die ‘level 3’-autonoom rijden mogelijk maakt. Ook zal de A8 flink afslanken, er wordt bericht dat de toplimousine circa 200 kilo lichter is dan z’n voorganger. De nieuwe A8 is verder leverbaar met een automatisch parkeersysteem.