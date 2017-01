Carros nieuwsflash: Aston Martin, Lamborghini en Dodge

Carros nieuwsflash van donderdag 26 januari: Aston Martin Vanquish S Volante schiet door de grens van 600 pk, opvolger Lamborghini Aventador S leent bij Porsche en Dodge Challenger SRT Demon toont zijn achterzijde.

Aston Martin Vanquish nu ook als S Volante

Het afgelopen najaar kwam Aston Martin met de snelle variant van de Aston Martin Vanquish op de proppen. Deze Aston Martin Vanquish S beschikt over een vermogen van 603 pk, waarmee hij de reguliere Vanquish met 30 pk overtreft. Hetzelfde trucje heeft Aston Martin nu ook uitgehaald met de open versie van haar Super GT. De Aston Martin Vanquish S Volante knalt dus ook door de 600 pk-grens heen en krijgt onder meer een sportiever pak aangemeten in de vorm van koolstofvezel accenten, een diffuser en vier uitlaateindstukken.



Opvolger Lamborghini Aventador S leent bij Porsche

De nieuwe Lamborghini Aventador S heeft zich nog maar kort geleden laten zien of de Italianen spreken al weer over zijn opvolger. Die nieuweling zien we niet voor 2021, maar nu is al zeker dat hij het platform deelt met een nog niet nader bij naam genoemde Porsche die we een jaar eerder kunnen aanschouwen. De vertrouwde twaalfcilinder is dan weer aan boord, maar er wordt gesproken over een mogelijk een-tweetje met een elektromotor.



Dodge Challenger SRT Demon geeft weer wat prijs

Voor wie de 717 pk sterke Dodge Challenger Hellcat nog niet potent genoeg is, doet er goed aan om te wachten tot de autosalon van New York die over een paar maanden losbarst. Daar presenteert Dodge namelijk de Challenger SRT Demon die waarschijnlijk richting de 750 pk dendert en bovendien 100 kilo lichter is dan de Hellcat. De achterzijde van de Demon heeft Dodge nu getoond en daarbij vallen vooral de gigantisch brede banden op. Het zijn exemplaren met de afmeting 315/40R18; ruim voldoende om de brute kracht van de Demon netjes te verdelen over het asfalt. Of om ze langzaam op te roken, natuurlijk.