Carros nieuwsflash van vrijdag 3 maart: Alpina gaat de BMW M3 en M4 te lijf, Abarth toont special editions in Genève en Tiguan Allspace gaat Europees.

BMW M3 en M4 verslagen

Met 431 pk aan vermogen en een maximumkoppel van 550 Nm, dragen de BMW M3 en M4 met recht de M-badge. Toch is er altijd wat te wensen over en daar speelt Alpina op in met de Alpina B3 S en B4 S. De tuner heeft de vermogens naar 440 pk weten te krijgen het koppel zelfs naar 660 Nm. Daarmee overklassen de S-versies van de B3 en B4 ook de reguliere Alpina-varianten met 410 pk en 600 Nm. De B4 S schiet in 4,2 seconden van nul naar honderd, terwijl de B3 S een fractie langzamer is. De xDrive-uitvoering raffelt de klassieke sprint af in 3,9 seconden. Beide modellen staan op de Autosalon van Genève.



Abarth toont speciaal trio

Abarth komt naar Genève met speciale versies van de 595, 695 en 124. Zo heeft de 595 een Pista-jasje aangetrokken en dat bestaat onder meer uit een Record Monza-uitlaatsysteem en fraaie 17-inch velgen. In het Telemetry infotainment-systeem zijn diverse circuits opgenomen, om je aan te sporen je records aldaar te verbreken. De 695 Biposto staat in Zwitserland te glimmen als Yamaha Factory Racing-editie met diverse koolstofvezel accenten en ook een aangepast uitlaatsysteem. De Abarth 124 Spider tenslotte is uitgevoerd in Turini 1975 White, terwijl de motorkap matzwart gelakt is. Andere kleurcombinaties zijn overigens ook mogelijk.



Tiguan Allspace gaat Europees

En nog meer Genève-nieuws. Volkswagen laat op de Autosalon de Tiguan Allspace zien. De auto werd eerder al in Detroit getoond, maar het model dat Volkswagen nu meeneemt is de Europese versie. Al is het verschil met de Amerikaanse versie nauwelijks waarneembaar. De Tiguan Allspace is meer dan 20 centimeter langer dan de reguliere Tiguan en dat resulteert in 115 liter meer bagagevolume. Volkswagen noemt de Tiguan Allspace zelf een 5+2. Ofwel, er kunnen 5 volwassenen mee en dan zijn er nog 2 miniplaatsjes over.