CARROS BMW EXPERIENCE DAGEN: Voel de drift!

Los van factoren als styling en veiligheid staat de naam BMW voor rijplezier, ‘Freude am Fahren’zo u wilt. Maar wat betekent dit nou echt, in de praktijk van alledag? Dat gaan we met u, in samenwerking met BMW Nederland en BMW Driving Experience in Zandvoort, haarfijn uitzoeken.

Liefst acht dagdelen lang zetten we voor u in Zandvoort een keur aan modellen klaar. Geen basisversies, maar overwegend topversies van alle BMW-series, waaronder een aantal die voorzien zijn van het iconische M-logo. Gedurende een halve dag ervaart u, onder begeleiding van de specialisten van BMW Driving Experience Slotemakers, hoe de auto’s zich gedragen in extreme situaties en wat nu exact de meerwaarde is van het Beierse merk ten opzichte van andere fabrikanten. Stap van een rappe 3 Serie over in een verlengde 7 Serie, of voel de verschillen tussen een nieuwe 5 Serie met en zonder M-pakket: het kan allemaal.

Wie wil ervaren hoe BMW het rijden geweldig maakt, geeft zich snel op voor deze Experiencedagen. Eind september staan de auto’s en de professionals van BMW Driving Experiencevoor u klaar. Let op: wegens het beperkte aantal plaatsen zal er een selectie op basis van de door u aangeleverde motivatie worden gemaakt. Daarnaast gaat het bij deze unieke Experience-dagen om krachtige uitvoeringen, dus er worden wat eisen gesteld aan uw ervaring. U kunt zich inschrijven tot 1 september 2017. U wordt dan snel daarna via BMW Nederland over uw deelname geïnformeerd.



CARROS BMW EXPERIENCE DAGEN