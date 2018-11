Capital Cars & Classics 2019: vroegboekkorting van kracht!

Het is november, dus de entreekaartjes voor Capital Cars & Classics 2019 zijn nu – met korting – online te bestellen. En schrijf je meteen in voor de Amsterdam Rally.

Op zaterdag 16 en zondag 17 maart 2019 is het al weer tijd voor de vierde editie van Capital Cars & Classics. In de Amsterdamse Kromhouthal barst dan dé klassieke autobeurs van Nederland weer los en dat betekent: een uiterst fijne selectie van met smaak geselecteerde oldtimers en youngtimers. Gloednieuwe modellen en supercars zijn er – volgens traditie inmiddels – ook te vinden. En voel u vooral welkom op de stand van CARROS, want wij zijn als trouwe mediapartner natuurlijk aanwezig.



Vroegboekkorting!

De entreekaartjes voor Capital Cars & Classics zijn nu al online te koop. Met korting wel te verstaan, omdat ‘early petrolheads’ nu eenmaal beloond worden.



Amsterdam Rally

Verder is de inschrijving voor de CC&C Amsterdam Rally geopend. Dat evenement vindt de vrijdag voorafgaand aan het beursweekend plaats. De startplek is de binnenstad van Amsterdam en via een lekker eindje sturen over de Noord-Hollandse binnenwegen, wordt aan het einde van de middag de Kromhouthal bereikt voor een ‘sneak preview’ inclusief borrel. Prijs per equipe bedraagt 350 euro. Benieuwd naar een sfeerimpressie? Kijk dan op ww.cc-c.nl de video van vorig jaar terug.