Capital Cars & Classics 2019: nu speciale vroegboekkorting

Save the date! De vierde editie van Capital Cars & Classics staat gepland op zaterdag 16 en zondag 17 maart 2019. En nog een datum om te onthouden: 1 november. Vanaf die datum gaan de tickets voor dé klassieke autobeurs van Nederland online in de voorverkoop. Wie snel boekt, krijgt een mooie korting.



Als trouwe mediapartner is CARROS trots om de vierde editie van Capital Cars & Classics aan te kondigen. Op zaterdag 16 en zondag 17 maart 2019 barst dé klassieke autobeurs van Nederland weer los in de Amsterdamse Kromhouthal. Naast een mix van met smaak geselecteerde oldtimers, youngtimers en supercars zijn er ook gloednieuwe bolides te bewonderen. Een voorwaarde; zolang ze maar niet alledaags zijn. Capital Cars & Classics is namelijk hard op weg uit te groeien tot een evenement dat in één adem wordt genoemd met Europese iconen als Techno Classica en Retromobile.

Fijnproevers

Inmiddels is ook traditie dat Capital Cars & Classics de fijnproevers op een ander niveau op hun wenken bedient. De catering is namelijk van, al zeggen we het hetzelf, sterrenniveau. Daarnaast vindt u op Capital Cars & Classics een breed aanbod aan lifestyle artikelen zoals horloges en kleding. En op zoek naar georganiseerde roadtrip over de grens? Maak dan kennis met de diverse organisatoren van buitenlandse reizen voor het betere stuurwerk.



Beeld: Capital Cars & Classics