Een van de bekendste filmauto’s aller tijden is zonder twijfel de Ford Mustang GT die opdraaft in de film Bullitt met Steve McQueen. Die Bullitt-Mustang wordt dit jaar 50 en dat wordt gevierd, is de verwachting.

Ford wil er momenteel nog niets over kwijt, maar als de voortekenen niet bedriegen, nemen de Amerikanen een speciale versie van de huidige generatie Mustang mee naar de Detroit Auto Show aankomende week. De ‘special edition’ moet namelijk vieren dat de Mustang GT uit de film Bullitt 50 jaar wordt. De auto zal waarschijnlijk – net als het origineel – in Highland Green zijn gespoten en de nodige badges en fraaie accenten meekrijgen.



De Mustang Bullitt uit 2008

Eerdere uitvoeringen

De Mustang GT in de film Bullitt maakte naam door diens beroemde berijder – Steve McQueen – in combinatie met een legendarische achtervolgingsscène door de steile straten van San Francisco. In onder meer 2001 en 2008 bracht Ford ook al Mustangs uit in een Bullitt-uitdossing. Naast uitgevoerd in de bekende kleur groen, waren die versies uitgerust met speciale wielen en accessoires.

Beeld Credits: Steve McQueen in ‘Bullitt’ (Warner Bros.)