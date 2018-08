Bugatti Divo: wendbaarder dan de Chiron

Plak een nieuwe voor- en achterzijde op de Chiron en je hebt de Divo. Maar zo makkelijk maakt Bugatti zich er niet vanaf. De Divo is namelijk een stuk wendbaarder.

De Divo deelt zijn basis met de Chiron maar is toch echt wel een andere auto. Om te beginnen zien de voor- en achterzijde er anders uit, maar ook is de Divo 35 kilo lichter dan de Chiron. De Divo weegt nog altijd 1.960 kilo, dus je gaat met een mastodont op stap. Als meer dan voldoende tegenwicht geldt de bekende 1.500 pk sterke 8,0-liter W16. Hoe snel de Divo daarmee uit de voeten kan, is nog niet bekend gemaakt door Bugatti.



Wendbaarheid

Wat we wel weten is dat de topsnelheid van de Divo een stuk lager is dan die van de Chiron. Meer dan 380 km/u krijg je niet op de klokken, terwijl de Chiron doorbeukt tot 420 km/u. Toch is de Divo sneller op het circuit. Een rondje op Nardo gaat namelijk acht tellen sneller en dat is onder meer het gevolg van de toegenomen wendbaarheid en de extra downforce (90 kilo meer) die de Divo genereert.

Gelimiteerd

Van de Divo worden er 40 stuks gemaakt en elk exemplaar kost 5 miljoen euro. Ondanks de hoge prijs zijn alle Divo’s al uitverkocht.