Bugatti Chiron: handgebouwd, maar dan met 3.599 Lego-steentjes

Lego Technic vindt het nu en dan leuk om een iconische sportwagen naar duizenden plastic steentjes te vertalen. Na de Porsche 911 GT3 RS in 2016 is het nu tijd voor de zeer gedetailleerde Bugatti Chiron.

De Bugatti Chiron is in alles een bizarre auto. Het is het astronomische prijskaartje van ruim 3 miljoen euro, z’n vermogen van 1.500 pk ‘n z’n topsnelheid van ruim meer dan 400 km/u. Maar het begint allemaal bij het productieproces. De hypercar wordt door 20 man volledig met de hand in elkaar gezet. Dat gebeurt met zoveel precisie en aandacht dat tussen de start van de productie en aflevering gemiddeld een half jaar zit.



Functioneel

Gelukkig kun je nu een Chiron bemachtigen die – al is hij volledig handgebouwd – een stuk betaalbaarder is. Lego Technic heeft de iconische Fransman namelijk in Lego-blokjes gegoten. In 3.599 stuks om precies te zijn, dus ook met de Lego-versie ben je wel even zoet. De Bugatti Chiron in plastic volgt de schaal van 1 op 8 en is bijzonder gedetailleerd. Er zit zelfs beweging in de W16-motor. Ook erg leuk; net als bij het origineel is de ‘speed-key’ aanwezig. Dat is een extra sleutel die toegang geeft tot de topsnelheid van Chiron. En zelfs een Bugatti-weekendtas is terug te vinden in het compacte bagagecompartiment.



Huwelijk

Een andere bijzondere eigenschap aan de Lego-Chiron is dat bij de bouw – net als in het echt – sprake is van het ‘huwelijk’; het monocoque en het achterdeel komen samen. In het ‘Atelier’ in Molsheim zorgen slechts 14 titanium schroeven van 34 gram elk voor de verbinding, hoe dat bij de Lego-variant is geregeld, wordt niet vermeld.

De adviesprijs voor de Lego-Chiron met heus serienummer bedraagt 350 dollar.