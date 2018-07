Bugatti Chiron Divo wordt sprintwonder

Ook voor de 1.500 pk sterke Bugatti Chiron is er behoefte aan een overtreffende trap. Met de eerder dit jaar onthulde Chiron Sport én de aankomende Chiron Divo hebben de Fransen die bijna paraat.

De ‘reguliere’ Bugatti Chiron is er al eentje uit de recordboekjes. Een vermogen van 1.500 pk, een 8,0-liter W16 met vier turbo’s, een prijskaartje van luttele miljoenen en een paar maanden handenarbeid geven aan dit een absurde auto is. Maar het kan altijd nog gekker. Daarom introduceerde Bugatti de Chiron Sport (afgebeeld) in maart in Genève, die weer 18 kilo lichter is dan het origineel en nóg sportiever is afgesteld.

Divo

Volgende maand lijkt Bugatti naar het statige concours van Pebble Beach af te reizen met de Chiron Divo. Die auto wordt dan voor het grote publiek onthuld, maar kwam in mei al onder het doek vandaan voor een select gezelschap potentiële kopers. Een van de aanwezigen heeft laten weten dat de Divo totaal niet lijkt op de Chiron zoals wij die kennen. Wat er precies anders is, wil hij niet kwijt. Wel al zeker is dat de Divo de huidige Chiron niet wil overtreffen op het gebied van topsnelheid. Sterker nog, de top van 420 km/u wordt bij lange na niet gehaald, want de Divo reikt maar tot 385 km/u als gevolg van aerodynamische aanpassingen. De Divo richt zich liever op een snelle acceleratie, klinkt het in de wandelgangen. Er is een nieuwe versnellingsbak gemonteerd die afkomstig is uit de racerij. Verwacht dus een nul tot honderd in een seconde of twee.

De Divo komt in een oplage van slechts 100 exemplaren en kost zo’n 5 miljoen euro per stuk. De eerste leveringen staan voor 2020 gepland.