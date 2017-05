TVR is in september terug met een gloednieuw model – waarschijnlijk Griffith genaamd – en ook het illustere MG – inmiddels Chinees – wil binnenkort weer voet op Europese bodem zetten. Kortom, de ‘Britten’ komen terug.

Griffith, …Griffith, hmmm, ken ik die naam niet ergens van? Inderdaad, TVR grijpt voor zijn nieuwe model – in september mogen we hem verwelkomen – terug naar haar verleden. Want in 1963 had TVR al de Griffith 200 en in 1991 stofte het de modelnaam ook al af. Jack Griffith was namelijk de importeur voor Amerika voor TVR. TVR heeft overigens nog niet bevestigd dat haar nieuwe model Griffith gaat heten, maar gezien de Britten de naam recent hebben vastgelegd, lijkt het zeer logisch dat we in dit najaar de TVR Griffith onder het doek vandaan zien komen. De TVR Griffith – voorzien van een Ford Coyote 5,0-liter V8 – zal gebouwd worden in een kleine oplage in de fabriek in Zuid-Wales.

MG

Vanaf 2019 kunnen we ook weer MG’s zien rondrijden in Europa. Het Chinese SAIC Motor – goed voor 6,5 miljoen verkochte auto’s in 2016 – wil het ‘Britse’ automerk namelijk terugbrengen naar ons continent. De Nederlander Pieter Gabriëls moet de comeback in goede banen leiden. Volgens hem wil MG Europa heroveren met compacte modellen. Ook moeten de auto’s op het gebied van design, techniek en veiligheid helemaal voldoen aan de eisen die we in 2020 in Europa stellen. Dat zouden dus best wel eens auto’s kunnen worden met een elektrische aandrijving.