Voor tuner Brabus is de 630 pk aan vermogen die de Mercedes-AMG S65 Cabrio levert nog lang niet genoeg. Op de IAA in Frankfurt presenteert het daarom de 900 pk sterke Brabus Rocket 900 Cabrio.

De Mercedes-AMG S65 Cabrio vormt met z’n twin-turbo 6,0-liter V12 natuurlijk een bruikbare basis voor een tuner. Als je daar je tune-trucjes op loslaat gaat het vermogen namelijk richting astronomische waarden. Brabus weet de open S65 te stuwen naar liefst 900 pk, waarmee de titel ‘snelste vierpersoon cabrio ter wereld’ een feit is. De cilinderinhoud werd vergroot naar 6,3-liter, er werden grotere turbo’s geplaatst en ook het uitlaatsysteem werd vervangen. De auto werd bovendien 15 mm verlaagd.



Bad hairday

In 3,9 tellen snelt de Rocket 900 van nul naar honderd. Dat is natuurlijk razendsnel, maar toch maar 0,2 seconden rapper dan de veel minder potente reguliere versie. De topsnelheid schiet door de 350 km/u heen als je opteert voor het Driver’s Pack. Dan moet je alleen niet zeuren dat je kapsel verruïneerd is. Het koppel ging van 1.000 Nm naar 1.500 Nm, al begrensde Brabus dat weer tot 1.200 Nm om te voorkomen dat je de straatstenen én motor uit elkaar trekt.