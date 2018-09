BMW’s vanaf maart uitgerust met slimme persoonlijke assistent

Praten tegen je auto is van alle tijden, maar een antwoord terug verwachten is nieuw. BMW rust haar auto’s vanaf volgend voorjaar uit met de Intelligent Personal Assistant.

‘Hey BMW’. Met die uitspraak wek je de slimme persoonlijke assistent straks tot leven. Vanaf maart 2019 is elke nieuwe BMW er mee uitgerust, waarmee je spraakgestuurd allerlei opdrachten uit kunt laten voeren. ‘Hey BMW, Ik heb het koud’ resulteert bijvoorbeeld erin dat de auto zelfstandig de kachel aanzet. Je kunt ook vragen waar het dichtsbijzijnde pompstation is, een vrije parkeerplek en hoe bepaalde functies in de auto werken en of het oliepeil nog goed is. In eerste instantie zijn de commando’s nog beperkt, maar de bedoeling is dat in de toekomst de Intelligent Personal Assistant steeds slimmer wordt. Zo zal de assistent tips geven hoe je zuiniger kunt rijden en actief je op gevaren of problemen wijzen. Als er onderhoud aan de auto nodig is, wordt dat ook gemeld.



Piet of Annie

De bedoeling is ook dat het systeem je voorkeuren opslaat en daar naar handelt. Als je een bepaalde route prettig vindt, dan weet de assistent dat en zal daar de volgende keer rekening mee houden in de routebegeleiding. Ook weet het systeem op basis van kunstmatige intelligentie welke interieurvoorkeuren bij welke bestuurder passen. BMW is bovendien trots op het feit dat je de digitale assistent een naam kunt geven. Van Piet tot Annie.

Mobiel kantoor

BMW denkt dat de auto een echt mobiel kantoor wordt door de aanwezigheid van de assistent. Via Skype for Business kun je vanuit de auto deelnemen aan conference calls en je mail voorlezen is eveneens mogelijk.

Installatie

Eigenaren van de BMW X5, Z4 en 8 Serie kunnen de BMW Intelligent Personal Assistant verkrijgen via een over-the-air software update. De persoonlijke assistent is vanaf november ook al te bestellen op de nieuwe BMW 3 Serie.