BMW zegt range extender i3 vaarwel

Omdat we nu echt in een tijdperk van elektrificatie zijn uitgekomen, schroeft BMW de range extender af van zijn aankomende i3’s. Dankzij nieuwe batterijen is een actieradius van tot 310 kilometer inmiddels immers een feit.



De BMW i3 was altijd leverbaar in twee versies. Naast de volledig elektrische versie was er een variant met range-extender. Een klein benzinemotortje aan boord moest laadstress voorkomen. Hoewel z’n populariteit – in sommige markten nam de duurdere versie met range-extender meer dan de helft van de verkopen voor z’n rekening – is de hybride aangedreven i3 niet langer leverbaar.



120 Ah

Voortaan voorziet BMW haar i3 en snellere i3s van een batterij met een capaciteit van 120 ampère-uren (was 96 Ah). Daarmee heeft de i3 niet langer een volledig elektrische actieradius van maximaal 255 kilometer, maar van 310 kilometer. De BMW i3s schopt het van maximaal 245 tot 285 kilometer, gemeten volgens de WLTP-meetcyclus.

Sportpakket

Naast de welkome technische wijzigingen levert BMW op de i3 voortaan ook een sportpakket. De uitdossing wordt geleend van de i3s dus dat betekent dat onder meer de dempers en vering straffer zijn afgesteld. Bovendien monteert BMW 20-inch lichtmetalen wielen die onder zwarte wielkastranden mogen glimmen. Er komen tevens twee nieuwe lakkleuren aan; ‘Jucaro Beige’ en ‘Frozen Grey’.