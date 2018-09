BMW Z4 trap af met drie krachtbronnen

Naast als zeer sportieve M40i is de nieuwe BMW Z4 ook te rijden als sDrive30i en sDrive20i. In maart volgend jaar staan ze in de showroom.



BMW verkoopt de nieuwe generatie van haar Z4 natuurlijk het liefst als M40i. De sportieve 3,0-liter zescilinder-in-lijn benzinemotor past de roadster immers goed. Dankzij een vermogen van 340 pk en een koppel van 500 Nm schiet je in 4,6 tellen van nul naar honderd.



sDrive30i

Om de Z4 bereikbaar te maken voor een grotere groep kopers, is de auto vanzelfsprekend ook leverbaar in meer bescheiden uitvoeringen. Twee viercilinderkrachtbronnen biedt BMW aan. De sterkste viercilinder is de sDrive30i. Die versie beschikt over een 258 pk sterke 2,0-liter motor die 400 Nm overlegt. De sprint van 0 – 100 km/u verloopt in 5,4 seconden. Standaard is het interieur van de sDrive30i voorzien van Vernasca-leder.

2,0-liter viercilinder

De instapversie is de BMW Z4 sDrive20i. Wederom is er een 2,0-liter viercilinder aan boord, maar dan met een vermogen van 197 pk. De Z4 is er nog voldoende rap mee, want in 6,6 tellen rijd je vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/u.

Bagageruimte

Hoewel de BMW Z4 nooit een ruimtewonder zal worden, hebben de Duitsers toch flink hun best gedaan op het bagagevolume. Die werd met de helft vergroot naar 281 liter. Verder werkt de softtop lekker snel. In slechts 10 tellen open je of sluit je hem, ook bij snelheden tot 50 km/u.

De prijzen van de BMW Z4 volgen richting de marktintroductie en die is in maart 2019.