BMW Z4 is officieel!

Vorig jaar kon BMW alleen het studiemodel van de Z4 in Pebble Beach tonen, maar dit jaar neemt het de productieversie van de roadster meer naar Californië.



Hoewel we dus al zeker een jaar geleden kennis konden maken met de BMW Z4 – toen dus nog als studiemodel – doen de Duitsers de roadster in stappen uit de doeken. Zo staat in Pebble Beach de BMW Z4 M40i First Edition voor ons neus, met 340 pk sterke zescilinder-in-lijn benzinemotor, waarna op 19 september meer bekend wordt over andere motorvarianten. Weer een aantal weken later,vanaf 4 oktober, staat de auto dan op de Autosalon van Parijs om vervolgens volgend voorjaar de showrooms in te rijden.

BMW Z4 M40i First Edition

De BMW Z4 M40i First Edition – met een 50:50 gewichtsverdeling – zal in 4,6 seconden van nul naar honderd sprinten en kent een begrensde top van 250 km/u. Als BMW M Performance model is het sportonderstel voorzien van elektronisch instelbare dempers, terwijl ook een M Sport remsysteem gemonteerd is, naast een elektronisch M Sport differentieel op de achteras. Het in Californië getoonde exemplaar is gespoten in de lakkleur Frozen Orange metallic en heeft een antracietkleurige elektronisch bedienbare softtop. Als speelse accenten gelden de in hoogglans gelakte zijspiegels en tweekleurige lichtmetalen 19-inchwielen in dubbelspaaksdesign.

In het interieur van de First Edition vinden we Vernasca zwartlederen bekleding terug, elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie en een Harman Kardon geluidssysteem.