BMW X7 volledig in beeld

Vanaf maart volgend jaar is er nóg een SUV om te kiezen bij BMW. Fier bovenaan het modelgamma staat de imposante X7.



Met 5,15 meter en bijna 2.400 kilo is de BMW X7 een lel van een wagen. De SUV is ook nog eens 2 meter breed en 1,80 meter hoog. De binnenruimte is dan ook immens; tot wel 2.120 liter aan bagage kan mee. Over drie royale zitrijen zijn zeven stoelen verdeeld. Ook geeft het ‘schoeisel’ van de X7 aan dat het hier om en reus gaat. De wielen lopen op tot 22-inch.



Zescilinders

De X7 rolt in eerste instantie uit de BMW fabriek in het Amerikaanse Spartanburg als xDrive40i, xDrive30d en M50d. Eerstgenoemde is voorzien van een 340 pk sterke 3,0-liter zescilinder in lijn. In 6,1 seconden sprint de X7 daarmee van nul naar honderd. De xDrive30d is een 3,0-liter zescilinder diesel die 265 pk aan vermogen levert. Het maximumkoppel bedraagt 620 Nm en in zeven seconden is de klassieke sprint geklaard. Topversie is de M50d. Dan is de 3,0-liter zescilinder diesel goed voor 400 pk en 760 Nm en in 5,4 tellen raffel je daarmee een lange stoplichtsprint af. De BMW X7 M50d is bovendien voorzien van een M Sport differentieel.

Uitrusting

Tot de standaarduitrusting van de X7 behoren een automatische airconditioning met vier zones, sfeerverlichting en een driedelig glazen panoramadak. Ook wordt luchtvering op de voor- en achteras standaard geleverd, net als een adaptieve wielophanging met elektronisch instelbare dempers.