Spelen met vuur: de BMW X5 M en X6 M Black Fire Edition

Volgende maand komt BMW op de proppen met 500 stuks van een zwartgelakte BMW X5 M en X6 M. Deze Black Fire Editions kosten 200.000 euro.

Als u na het zien van de eerst plaatjes denkt; ‘hebben, hebben, hebben’, dan heeft u toch wel een aanzienlijke kans op een BMW X5 M en X6 M Black Fire Edition. Van de 500 stuks die er wereldwijd gebouwd worden komen er namelijk 12 naar Nederland. Voorwaarde is dat u wel van zwart houdt. De carrosserie is namelijk volledig uitgevoerd in Saphirschwarz metallic en voor de grille is de verfkwast in de hoogglanszwart gestopt. De spiegelkappen zijn op hun beurt van carbon.



Rood

Het interieur bekent wel een beetje kleur. Want naast Schwarz is er gekozen voor Mugellorot. We zien de rode accenten onder meer terug in de sportstoelen, op het dashboard en de middenconsole. De gebruikte materialen zijn voornamelijk merino leder en alcantara en de nodige pianolak mist evenmin.



Snel

Zowel de X5 M als de X6 M Black Fire Edition kunnen vertrouwen op een vermogen van 575 pk en een maximumkoppel van 750 Nm. In combinatie met de 8-traps M Steptronic sporttransmissie met Drivelogic sprinten de beide modellen in 4,2 tel naar 100 km/u.