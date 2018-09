BMW X2 M35i: nieuwe lijstaanvoerder

De sportiefste BMW X2 die je vanaf maart 2019 kunt krijgen is de M35i. Diens viercilinder turbomotor levert een vermogen van 306 pk en is daarmee de sterkste viercilinder van BMW ooit.

Dit voorjaar presenteerde BMW haar X2. De compacte SUV met coupé-daklijn had al best wel wat motoriseringen om uit te kiezen, maar een echt sportief model ontbrak nog. Vanaf maart is die topversie er wel in de vorm van de BMW X2 M35i. De 2,0-liter viercilinder turbomotor aan boord van de vierwielaangedreven M35i is namelijk goed voor een vermogen van 306 pk, terwijl het maximumkoppel 450 Nm bedraagt. De sprint van 0 naar 100 km/u verloopt in 4,9 seconden, mede dankzij het feit dat de 8-traps Steptronic automaat is voorzien van Launch Control.



M Performance

Als M Performance model is de omlijsting van de grille uitgevoerd in de lakkleur Cerium Grey, net als de luchtinlaten en de spiegelkappen. Aan de achterzijde is een M achterspoiler zichtbaar en speciale uitlaatpijpen. M Performance heeft zich eveneens gebogen over de vering en demping van de M35i. Die zijn een stuk sportiever afgesteld. Optioneel is adaptieve vering met twee standen leverbaar. Op de vooras is een M Sport- differentieel gemoteerd. Voor een snelle stop is het M Sport-remsysteem aanwezig. De remklauwen zijn uitgevoerd in Dark Blue metallic.

Interieur

In het interieur zien we een met leer bekleed M Sport-stuur met schakelpeddels terug. M Sport-stoelen zijn optioneel, net als de M Design-veiligheidsgordels. Ook op de optielijst; een full-colour Head-Up Display en een parkeerassistent.

In maart 2019 starten productie en levering van de nieuwe BMW X2 M35i.