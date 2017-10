Bent u een vijftiger wonend in een dorpje? Vergeet de nieuwe BMW X2 maar, hij bestemd voor de jonge stadse rakker. Maar wedden dat straks vooral de babyboomer de auto ontdekt.

‘De nieuwe BMW X2 richt zich voornamelijk op jonge, energieke mensen – woonachtig in stedelijke gebieden – die hun persoonlijke karakter graag weerspiegeld zien in een emotioneel aantrekkelijke auto’, aldus BMW. Toch zal de BMW-dealer u niet de showroom uitsturen als u vanaf maart volgend jaar de X2 mee wilt nemen voor een proefrit.

Goud

De BMW X2 is het sportievere broertje van de X1, net zoals de X4 en X6 dat zijn van respectievelijk de X3 en X5. Toch onderscheidt de X2 zich meer dan alleen met de dynamischer getekende daklijn van de X1; het ontwerp is in z’n geheel frisser. Jonger zo u wilt, en dan zijn we toch weer terug bij de doelgroep van de hippe stadsmens. Vandaar ook de nieuwe lakkleuren Galvanic Gold metallic en Misano Blue metallic. En wat te denken van geperforeerd Dakota-leder in Magma Red voor het interieur? Ook nieuw is de variant die luistert naar de naam X2 Model M Sport. Die versie brengt zowel designelementen van BMW M als de BMW X-familie samen.



Krachtbronnen

De BMW X2 staat over een klein half jaartje in de showroom met de keuze uit drie motoren; twee diesels en één benzineversie. Zo is er de 190 pk sterke BMW X2 sDrive20d, de BMW X2 xDrive25d met 231 pk en de 192 pk sterke benzineversie; de BMW X2 sDrive20i. Beide dieselmodellen zijn voorzien van vierwielaandrijving en een achttraps Steptronic-automaat. Het benzinemodel heeft een zeventraps Steptronic-automaat en voorwielaandrijving. Spoedig volgen dan nog de BMW X2 sDrive18i met 140 pk sterke driecilinder en de 150 pk sterke viercilindermodellen X2 sDrive18d en X2 xDrive18d.