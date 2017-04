Omdat SUV’s goed verkopen zijn de prestigemerken de komende jaren druk met het introduceren van nieuwe varianten. BMW komt volgend jaar eerst met de X2 en iets later met de X7.

Audi heeft voor de komende jaren de Audi Q4, Q6 en Q8 op de planning staan. BMW zoekt het voor de uitbreiding van haar modellen ook aan het eind van het alfabet, want de X-reeks wordt volmaakt met de X2 en de X7. Beide SUV’s zouden volgend jaar de showroom moeten inrijden.



SUV ontmoet coupé

De X2 doet het zelfde trucje als de X4 en X6: het wordt een SUV met een coupé-vormige daklijn. Net als bij Audi zijn de even nummers bij BMW immers gereserveerd voor de SUV’s met een gebogen silhouet. Spionagefotografie impliceert dat de X2 nadrukkelijk langer en breder wordt dan de BMW X1 waarnaast hij straks van de band rolt in de fabriek in het Duitse Regensburg. Met de X2 wil BMW in dezelfde vijver vissen als de Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport en Volvo XC60. Laten we hopen de X2 flink wat weg heeft van de in dit artikel afgebeelde BMW Concept X2 die het merk afgelopen najaar presenteerde.



X-factor

Met de X2 straks in de gelederen, telt de X-reeks van BMW soepel door van 1 naar 6. Daarmee is er alleen nog ruimte over voor de uitbreiding van het SUV-aanbod aan de bovenkant van het gamma. BMW vult die leemte dan ook meteen in met de BMW X7 die ook voor 2018 gepland staat. De X7 moet een zevenzitter worden die de luxe en technologie leent van de 7 Serie. De X7 wordt naar verwachting een stukje duurder dan de BMW X6. Waar de X6 start bij ruim 92.000 euro, daar moet de X7 de stap naar een ton maken. De BMW X7 zal onder meer als plug-in hybride op de markt komen.