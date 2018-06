BMW X-modellen stuwen verkoopcijfers

In de eerste vijf maanden van dit jaar heeft de BMW Groep wereldwijd al meer dan één miljoen auto’s verkocht. Vooral de SUV’s van BMW doen het goed.

De 1.003.573 verkochte BMW’s, MINI’s en Rolls-Royces in de eerste vijf maanden van dit jaar betekenen een nieuw record voor de BMW Groep. Ten opzichte van vorig jaar is het een toename van 1,6%. BMW was met 858.675 verkochte modellen de gangmaker binnen de BMW Groep.

SUV’s

Vooral de SUV’s van BMW gingen als zoete broodjes over de toonbank. Van januari tot en met mei 2018 werden er ruim 303.000 modellen uit de X-reeks verkocht. Dat is een groei van 3,4%. Ook de 1 Serie (+11,6%) en 5 Serie (+12,5%) waren wereldwijd gewild.

Latijns-Amerika

Opvallendste groeimarkten voor BMW en MINI waren de afgelopen vijf maanden Zuid-Korea (+18,4%) en Latijns-Amerika (+13,4%). In China ging het met een bescheiden plusje van 2,5% minder goed, maar die geringe groei verklaart de BMW Groep door de aankomende verandering van importheffingen. Per 1 juli bedraagt de importheffing voor buitenlandse auto’s niet langer 25 procent, maar 15 procent.

Elektrisch

Ook de (deels)elektrische modellen van BMW en MINI scoren goed. Daar werden er tot aan 1 juni 46.849 van verkocht, ofwel een groei van 41,0%. In de VS waren zeven op de honderd nieuwe verkochte BMW’s en MINI’s voorzien van een elektromotor. Het doel van de BMW Groep is om over het hele jaar 140.000 modellen met een stekker aan de man te brengen.