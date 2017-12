De M-divisie van BMW wil de komende jaren gaan zorgen voor een groter aantal M- en M-Performance modellen. De strategie moet leiden tot een jaarlijkse verkoop van zeker 100.000 sportieve BMW’s.

De garage met M-modellen bij BMW is toch aardig gevuld. Wie alle varianten meetelt, komt uit op 10 stuks. Toch moet de keuze in de nabije toekomst flink groeien. Als het aan M-divisiechef Frank van Meel ligt telt het wagenpark van M- en M-Performance modellen in 2020 op tot 26; 11 volbloed M-sporters en 15 auto’s voorzien van een M-Performance behandeling. De van Audi afkomstige Nederlander wil het aanbod uitbreiden om op termijn meer dan 100.000 sportieve BMW’s op jaarbasis te kunnen verkopen. Daarmee blijft BMW M in het vaarwater van aartsrivaal Mercedes-AMG.

BMW M3

In de nieuwe BMW M3 – zijn martkintroductie wordt begin 2020 verwacht – ziet BMW een belangrijk pion naar die gewenste verkoopstijging. De zesde generatie moet beter worden dan ooit. Lichter vooral. Het CLAR-platform – waar ook de 5 Serie en 7 Serie zich op baseren –moet de auto helpen bij de afslankkuur. Zo wordt er een groter beroep gedaan op aluminium in combinatie met staal van hoge sterkte. Verder zal BMW bij de nieuwe M3 meer gebruik maken van koolstofvezel onderdelen. Het dak zal standaard uit het vederlichte materiaal worden opgetrokken. Hoewel er geruchten rondzingen dat de nieuwe M3 van een elektrische motortje wordt voorzien voor extra trekkracht, beweert BMW zelf dat er alleen een twin-turbo 3,0-liter zescilinder wordt gemonteerd.



Uitbreiding

Verder denkt BMW erover om de X3, X4 en de aankomende Z4 als volwaardig M-model in de markt te zetten. Ook de verwachte 8 Serie zal zowel als coupé en cabriolet de machtige M op de kont krijgen. En dan is er nog de recent geïntroduceerde X2 die als ‘M’ door het leven kan gaan. En natuurlijk de aangekondigde X7. Keus te over, derhalve. Volgens Van Meel wordt er de komende tijd gekeken welke BMW-modellen geschikt zijn voor een sportief kuurtje van de M-divisie: “BMW heeft overduidelijk meer modellen dan BMW M. We kijken waar we het programma kunnen uitbreiden in de toekomst. Er is veel potentieel voor groei. We kijken welke modellen geschikt zijn om als M of M-Performance model door het leven te gaan, waarbij er wel genoeg vraag uit de markt moet blijken.”