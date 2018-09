BMW Vision iNext laat zich te vroeg zien

In 2021 staat de volledig elektrische BMW iNext in de showroom met een actieradius van zo’n 700 kilometer. De eerste beelden van de conceptversie van de opvallende Duitser zwerven nu online al rond.



We hadden hem pas op de autobeurs van Parijs of Los Angeles verwacht, maar de BMW Vision iNext komt online nu al onder het doek vandaan. Omdat BMW niet achter de onthulling zit, ontbreken de specificaties, al is algemeen bekend dat de actieradius van de volledig elektrische BMW zo’n 700 kilometer zal bedragen. En dat is aanzienlijk, waarbij moet worden aangetekend dat de productieversie van de iNext voor 2021 gepland staat.

Gigantische grille

De BMW Vision iNext is een lel van een elektro-SUV zo op de foto’s. De karakteristieke BMW i-lijnen zoals we die onder meer kennen van de BMW i3 komen duidelijk terug in het ontwerp van het studiemodel. Zo ontbreekt de middenstijl en ook de bekende ‘knikjes’ in de schouderlijn kennen we. Als tegenwicht op de nogal robuust uitziende onderste helft van de auto, geldt een bovenzijde met veel lichtinval door de ruim bemeten raampartijen. De opengewerkte BMW-nieren zijn gigantisch, terwijl de voor- en achterlichtunits tot een minimum zijn geknepen.



Minimalistisch

Een snelle blik in het interieur laat een zeer minimalistisch dashboard zien met daarop twee displays: eentje compact en de ander langgerekt. Het stuurwiel is rechthoekig met afgeronde hoeken. De klassieke middentunnel ontbreekt, wel is er een flinke middenarmsteun aangebracht die – het moet worden gezegd – nog het meest lijkt op een strijkplank.

De iNext zal verregaand autonoom zijn en bovendien in hoge mate connectief.