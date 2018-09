Twee jaar geleden vierde BMW haar eeuwfeest met de Vision Next 100; een vrij radicale blik op de toekomst. In het verlengde presenteert het binnenkort de iNext: een volledig elektrich studiemodel dat in 2021 echt de weg op moet.



Zo extreem als de Vision Next 100 die BMW in 2016 presenteerde, zal de iNext niet worden. Maar vooruitstrevend moet de vaandeldrager der elektromodellen bij BMW wel zijn. Als de auto in 2021 in de showroom staat, zal de iNext waarschijnlijk verregaand autonoom te rijden zijn en een elektrische actieradius van zo’n 700 kilometer kennen. Bovendien is de auto extreem connectief.



Coupé-SUV?

De conceptversie van de BMW iNext wordt dit jaar onthuld, al is nog niet zeker waar dat zal zijn. Voor de hand ligt de autobeurs van Parijs of Los Angeles. In aanloop op de onthulling laat BMW al een paar details zien van de iNext in de vorm van een schimmige blik van de voor-en achterzijde. Aan de voorkant zien we flinke BMW-nieren omlijst door een blauwe lichtbaan. Verder lijkt de iNext wel iets van de lijnen van een coupé-SUV mee te krijgen. Aan de achterkant komen de blauwe lichtbanen weer terug en zien we smalle led-banen als verlichting.

EV-offensief

De BMW iNext moet een nieuwe mijlpaal worden een EV-offensief dat BMW plant. Zo wordt volgend jaar de iX3 verwacht en op termijn nog flink wat elektrisch aangedreven modellen. BMW wil dat in 2025 tot een kwart van de door haar verkochte auto’s een EV is.