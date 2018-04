BMW pakt flink minder uit op autoshows

Met de aankomende autoshow van Beijing staat er wéér een belangrijk evenement op stapel voor mondiale autofabrikanten. En dat wordt een duur grapje. BMW heeft besloten om fors minder te investeren in autotentoonstellingen.

Aan toneel om haar producten aan de wereld te tonen hebben automerken geen gebrek. Genève, Detroit, Frankfurt en Parijs zijn bekende shows, maar ook die Los Angeles en New York lijken belangrijker te worden. En dan zijn er nog de Aziatische shows – eind deze maand barst het geweld los in China – naast special interest evenementen als Pebble Beach. En dan vergeten we nog even de technologiebeurzen zoals de CES in Las Vegas.

Inkrimpen

Dat op alle beurzen flink uitpakken prijzig is, benadrukt BMW nu nogmaals door te melden dat het vorig jaar liefst 25 miljoen euro besteedde om op te vallen tijdens de IAA in Frankfurt. Voor dat geld had het een complete hal tot haar beschikking – liefst 11.000 vierkante meter groot – maar dat hoeft voor de Duitsers in de toekomst niet meer. Voor de aankomende editie van de IAA – gepland voor het najaar van 2019 – zal het genoegen nemen met een optrekje van ‘slechts’ 3.000 vierkante meter. Dat onderkomen moet 6 miljoen euro kosten en dat is meteen ook de bovengrens van wat het nog per autoshow wil besteden, zo meldt het Duitse Handelsblatt.

Selectiever

Naast het werken met kleine budgetten per autoshow wil BMW sommige beurzen overslaan. In Detroit zullen we BMW aankomende januari bijvoorbeeld niet aantreffen. Het merk zal dezelfde maand wel te vinden zijn op de CES in Las Vegas. Die technologiebeurs wordt steeds belangrijker voor automerken en BMW wil daar niet ontbreken. Het overslaan van autobeurzen is een trend onder meer automerken. Naast kostenbesparing is de reden dat ze soms liever op andere momenten de aandacht pakken. Een dergelijke strategie is eveneens goed waarneembaar tijdens de zendtijd rond de Amerikaanse Superbowl. Voorheen was dat hét moment voor automerken om zich aan de Amerikaanse consument te tonen, inmiddels laten automerken de American Football-finale steeds vaker linksliggen en kiezen ze andere mediagenieke evenementen uit om hun boodschap te verspreiden.