BMW: nieuwe uitvoeringen 8 Serie en X2

BMW breidt het modelgamma van de X2 uit met de M35i. Ook rondom de 8 Serie hebben de Duitsers nieuws; een speciale First Edition komt in een oplage van 400 stuks.

Volgende maand staat de BMW X2 M35i in de showroom en dus werd het hoog tijd om een prijskaartje aan de sportieve compacte SUV te hangen. BMW meldt dat de 306 pk sterke viercilinder – de sterkste viercilinder van BMW ooit – 73.995 euro kost. Voor dat bedrag verloopt de sprint van 0 naar 100 km/u in 4,9 tellen en is de X2 voorzien van een 8-traps Steptronic automaat met Launch Control.

Differentieel op de vooras

De omlijsting van de grille van het M Performance model is uitgevoerd in de lakkleur Cerium Grey, en die accentkleur is eveneens terug te vinden op de luchtinlaten en de spiegelkappen. BMW monteerde verder een M achterspoiler en speciale uitlaatpijpen. Om de rijdynamiek te laten aansluiten op het sportieve voorkomen zijn demping en vering strakker afgesteld. Bovendien is de vooras voorzien van een M Sport-differentieel.

Beperkte oplage

Speciaal voor de geïnteresseerden in de BMW M850i xDrive Coupé lanceert het merk de M850i xDrive Coupé First Edition. Die uitvoering wordt in een gelimiteerde oplage van 400 exemplaren geproduceerd tussen april en juni en wordt door BMW Individual voorzien van tal van fraaie details. Zo is er gekozen voor de unieke lakkleur ‘Frozen Barcelona Blau’ en hoogglans zwarte accenten. Onder meer raamlijsten, nierengrille, uitlaateinden en de 20-inch wielen zijn volgens de Shadow Line-principes zwartgelakt.

Nachtblauw

In het interieur is te kiezen uit BMW Individual Alcantara hemelbekleding in nachtblauw en stoelbekleding in Elfenbeinweiss. In de sierstrips lees je ‘First Edition 1/400’ terug, terwijl diverse knoppen en hendels in ‘Crafted Clarity’ glas zijn uitgevoerd. De Nederlandse prijzen van de First Edition zijn nog niet bekend, maar op basis van de Britse prijsstelling lijkt het erop dat de vanafprijs zo’n 20 procent hoger komt te liggen dan de 169.447 euro waarvoor de reguliere M850i xDrive Coupé mee naar huis mag. Eerder introduceerde BMW al een andere bijzondere versie van de 8 Serie; de BMW M850i xDrive Night Sky.