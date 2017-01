BMW en McLaren werken samen aan krachtiger motoren

BMW en McLaren willen samen technologie ontwikkelen om hun motoren krachtiger én zuiniger te maken. De twee autobouwers steken samen met andere partijen ruim 32 miljoen euro in het project.

Het doel van het project is om vanaf 2020 de samen ontwikkelde technologie in nieuwe krachtbronnen te gebruiken. Zowel BMW als McLaren blijven hun eigen motoren ontwerpen, maar delen dus wel hun kennis. Met het totale project is ruim 32 miljoen euro gemoeid, waarvan de helft bestaat uit subsidie van de Britse overheid. Bij de samenwerking zijn nog meer partijen betrokken, zoals de Universiteit van Bath.

De technologie moet ervoor zorgen dat de motoren krachtiger worden zonder dat de CO2-uitstoot stijgt.