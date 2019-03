BMW maakt iX3, i4 en iNext productieklaar op de poolcirkel

De komende jaren komt ook BMW met een flink aantal elektrische modellen. De eerste nieuwkomers worden momenteel al uitvoerig getest in haar wintertestcentrum in het Zweedse Arjeplog.

Van snikheet naar ijskoud. Elk nieuw model auto wordt onder een flink aantal klimaatomstandigheden getest. Bij BMW zijn de aankomende elektrische modellen – de iX3, i4 en iNext – nu aanbeland bij de proeven op sneeuw en ijs. De BMW Group heeft daar haar eigen wintertestcentrum voor in het Zweedse Arjeplog. Op de poolcirkel kijkt men onder meer hoe de vijfde generatie van de BMW eDrive technologie het houdt. Daar is de BMW iX3 immers mee uitgerust en de elektrische SUV komt al volgend jaar op de markt. De actieradius zal ruim 400 kilometer bedragen, terwijl snelladen met een vermogen van 150 kW mogelijk wordt. De iX3 zal in het Chinese Shenyang van de band rollen.

BMW i4

Een jaartje later is het hoog tijd voor de BMW i4. De vierdeurs coupé moet potten gaan breken in het premium middensegment en zal een rijbereik van meer dan 600 kilometer krijgen. Sportief zal de i4 zeker worden, want de sprint van nul naar honderd verloopt in 4 tellen. BMW bouwt de i4 in de BMW-fabriek in München.

BMW iNEXT

In 2021 volgt dan ook de BMW iNEXT. Naast volledig elektrisch is de SUV grotendeels zelfrijdend (level 3) en zeer connectief. Net als de i4 bedraagt de actieradius meer dan 600 kilometer. De productie vindt plaats in de BMW-fabriek in het Duitse Dingolfing.