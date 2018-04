BMW M850i xDrive Coupé bijna klaar voor introductie

De BMW 8 Serie Coupé zal dit jaar nog op de markt komen. Momenteel zijn de Duitsers dus bezig met de laatste tests, waarbij ze meteen een aantal eigenschappen van de BMW M850i xDrive Coupé onthullen.

Zoals dat gaat bij nieuwe auto’s worden de laatste puntjes op de i gezet door middel van rijtests op diverse ondergronden en in diverse weertypes. BMW is nu met haar gloednieuwe BMW 8 Serie Coupé in die fase aanbeland. Zo was het merk al voor wintertests in het Zweedse Arjeplog, deed het flink wat testrondjes op de eigen testbaan in het Zuid-Franse Miramas en stoof het met haar premium coupé over de Nordschleife van de Nürburgring. In Wales wordt momenteel de finetuning gedaan, waarna de auto later dit jaar z’n marktintroductie krijgt.



V8

Dan is de vierwielaangedreven M850i xDrive Coupé ongetwijfeld de blikvanger en daarom geeft BMW al wat van zijn eigenschappen kwijt. De M850i xDrive Coupé zal 530 pk halen uit z’n nieuwe V8-motor, waarbij het maximumkoppel 750 Nm bedraagt. De achtcilindermotor is gekoppeld aan een 8-traps Steptronic sporttransmissie.



Cruisen vs racen

BMW belooft dat de M850i xDrive Coupé naast z’n verwachte sportieve inborst ook z’n tamme kant heeft. In de standaard rijmodus is ontspannen cruisen mogelijk, maar wie de knop omzet en ‘Sport’ of ‘Sport+’ selecteert, krijgt te maken met een ware sportwagen. En als het er sportief aan toegaat, heeft de BMW 8 Serie Coupé veel aan de verschillende bandenmaten die zijn gemonteerd. De achterbanden zijn een stuk breder dan de voorbanden. Het doel: hogere bochtsnelheden.