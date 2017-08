Nieuwe BMW M5 krijgt – ondermeer – vierwielaandrijving

De BMW M5 gaat terug tot 1985. De nieuwe generatie die begin volgend jaar in de showroom staat, is voor het eerst ook vierwielaangedreven te rijden.

In de BMW M5 is voor het eerst de M xDrive vierwielaandrijving gemonteerd. Gelukkig worden de aandrijfkrachten niet permanent naar alle vier de wielen gestuurd, want achter het knopje met rijmodi zit ook – als vanouds – ‘2WD’ verscholen. Het systeem omvat immers een centraal differentieel en verdeelt zo de aandrijfkrachten variabel over de vóór- en achteras. In totaal laat M xDrive vijf configuraties toe. In de standaardmodus zijn de stabiliteitscontrole en vierwielaandrijving aangevinkt, maar is er nog wel enige slip van de achterwielen mogelijk voor een dynamische bochtengedrag. Voorzichtig spelen op de openbare weg is ook het idee achter de M Dynamic-modus. Je kunt dan een beetje driften, al blijven de controlesystemen hun werk doen. Voor de waaghalzen beschikt de BMW M5 eveneens over drie circuitopties waarbij alle beschermengelen worden uitgezet. Dan is een volwaardige drift inzetten kinderspel.



Vermogen

De 4,4-liter V8 biturbomotor met M TwinPower Turbo-techniek is goed voor een vermogen van 600 pk en een maximumkoppel van 750 Nm. In 11,1 seconden staat de kilometerteller vanuit stilstand op 200 km/u om na 3,4 tellen al de 100 km/u grens te passeren. De topsnelheid is gelimiteerd op 250 km/u, maar wie het M Driver’s Package kiest, kan het gaspedaal in blijven trappen tot liefst 305 km/u.



Flippers

De achttraps M Steptronic transmissie met Drivelogic kent zowel de karakteristieken van een automaat als van een handbak. In de D-modus volgen de verzetten elkaar automatisch op en de sportieve S-modus schakel je als bestuurder met de hand. Dat kan met het pookje op de middentunnel of met de schakelflippers achter het stuurwiel.



Uiterlijk

De BMW M5 is herkenbaar aan de bredere neus, een voorbumper met extra grote openingen en de diffuser aan de achterzijde. De bekende vier uitlaatpijpen zijn wederom van de partij. In het interieur is een Merino-lederen interieurbekleding terug te vinden, naast M stoelen met elektrische verstelling.



First Edition

De nieuwe BMW M5 is vanaf september 2017 te bestellen, waarna de auto in de lente van 2018 in de showroom staat. De prijzen volgen binnenkort. Vroege beslissers opteren voor de BMW M5 First Edition die in een wereldwijde oplage van 400 stuks wordt geproduceerd. Dat introductiemodel is gelakt in BMW Individual Frozen Dark Red Metallic en kent een exclusief interieur.