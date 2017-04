De BMW M4 met M Competition Pack heeft alles in huis om de veeleisende sportieve rijder te plezieren. Toch vindt BMW het tijd voor een overtreffende trap: de BMW M4 CS.

Met de BMW M4 CS vult BMW het gat op tussen de BMW M4 Coupé met M Competition Pack en de op circuitgebruik gerichte BMW M4 GTS. Ten opzichte van de versie met Competition Pack krijgt de auto met 460 pk een fijne 10 pk meer aan vermogen. Daarmee schiet de BMW M4 CS in 3,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. En dat is toch weer twee tienden rapper dan dat we van de BMW M4 Coupé gewend zijn. Moeiteloos accelereert de M4 CS door naar 280 km/u waar de zescilinder-in-lijn benzinemotor zijn elektronische begrenzing tegenkomt.



Racemodus

De BMW M4 CS is standaard voorzien van de zeventraps BMW M Double Clutch Transmission. Razendsnel schakelen kan via de schakelpaddles aan het stuur of handmatig, als is er ook een automatische modus. Van huisuit krijgt de M4 CS ook Dynamische Stabiliteits Controle – met M Dynamic Mode – en het Active M differentieel mee. Een hele mond vol, maar in de praktijk resulteert het in een nog scherper weggedrag dan de reguliere M4. Prettige extra van de M Dynamic Mode is dat gecontroleerde driftacties mogelijk zijn. De bestuurder beschikt bovendien over drie rijmodi: Comfort, Sport en Sport+. ‘Sport’ zorgt voor de nodige dynamiek in het verkeer van alledag, terwijl ‘Sport+’ een extreme racemodus is voor op het circuit.



Wedstrijdbanden

Dat de BMW M4 CS de middenweg zoekt tussen de openbare weg– lees: BMW M4 Coupé met M Competition Pack – en het circuit – lees: de BMW M4 GTS, blijkt eveneens uit de gemonteerde Michelin Pilot Sport Cup 2-banden. Dit zijn semi-slick wedstrijdbanden die eveneens voor de openbare weg zijn toegelaten. Voor de behoudende M4 CS-eigenaar zijn echter ook zonder bijkomende kosten Michelin Sport-banden te bestellen.



Aerodynamica

Het uiterlijk van de BMW M4 CS wordt gedomineerd door dubbele LED-koplampen en voorbumperspoiler met drie grote luchtinlaten. De nieuwe splitter aan de voorzijde – van ongelakt koolstofvezel – is bovendien voor dit model is ontworpen. De aangepaste aerodynamica krijgt een vervolg in een achterdiffuser die geleend is van de BMW M4 GTS en een spoilerrand op de achterklep. De motorkap is opgetrokken uit lichtgewicht met koolstofvezel versterkt kunststof.



In het interieur van de BMW M4 CS vinden we lichtgewicht M Sport stoelen terug die bekleed zijn met leder en Alcantara. Het nodige comfort is afkomstig van het automatische climate control, het BMW hifi-systeem Professional en een navigatiesysteem.

De productie van de BMW M4 CS start in juli in de fabriek in München. Tot en met 2019 wordt de auto geproduceerd. Er komen twintig exemplaren naar Nederland. De prijs volgt in een later stadium.