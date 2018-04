BMW M2 Competition moet verkoopsucces M2 vervolg geven

De BMW M2 doet het veel beter dan verwacht. BMW zegt dat het ongeveer de helft meer exemplaren van de krachtigste 2 Serie verkoopt dan verwacht. En als een model goed loopt, dan bouw je het succes het liefst uit. Uitbreding – in de vorm van de M2 Competition – komt er dus spoedig aan.

De officiële onthulling van de BMW M2 Competition staat voor later deze maand gepland, maar nu al circuleren beelden van de overtreffende trap van de ‘reguliere’ M2 online. Bij alleen foto’s blijft het niet want er worden ook specificaties genoemd; de M2 Competition krijgt een vermogen van 410 pk mee. De krachtbron lijkt de 3,0-liter biturbo zes-in-lijn motor te zijn die we al kennen van de M4. In de M4 komt het vermogen op 431 pk uit, dus BMW heeft de krachten iets ingetoomd. Toch is de M2 Competition weer 40 pk sterker dan de normale M2. Het maximumkoppel van 550 Nm is 85 Nm meer dan in de M2.



Sprint

De spurt van nul naar honderd doet de M2 Competition in 4,2 seconden. Dat is tweetienden rapper dan de tijd waarin de M2 dat kan. Voor snelle schakeltijden is een automatische transmissie met dubbele koppeling gemonteerd.



Accenten

De M2 Competition is herkenbaar aan diverse zwarte accenten. De grille is zwartgelakt, net als de spiegelkappen en de 19-inch wielen. Ook de bumperpartijen zijn iets prominenter vormgegeven in vergelijking met de M2.



Prijskaartje

Wat de M2 Competition kost, is nog niet bekend, maar de dik 90 mille die je nu voor de M2 moet neertellen, zal hij flink overtreffen. Wellicht komt de M2 Competition dan wel in het vaarwater terecht van de M3 en M4, want die kennen een prijskaartje van respectievelijk net onder en net boven de 115.000 euro.