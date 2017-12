Eerste elektrische SUV van BMW ziet in 2020 het levenslicht

Vorige maand werd bekend dat BMW de namen heeft laten registreren van de iX1 tot en met de iX9 en nu blijkt waarom: in 2020 moet de eerste elektrische SUV een feit zijn; de BMW iX3.

BMW is de laatste tijd vaak over de vloer geweest bij het merkenbureau. Eerst legde het de namen E1 tot en met E9 vast, waarna de Duitsers hetzelfde deden voor de modelnamen iX1 tot en met de iX9. Wat BMW met de eerste reeks namen willen, is nog ongewis, maar op welk type modellen de iX-aanduidingen worden opgeplakt, is inmiddels duidelijk.

BMW iX3

Voor 2020 staat namelijk de BMW iX3 gepland; een volledig elektrische SUV. Daarna zullen er waarschijnlijk meer stekker-SUV’s volgen, want in 2025 wil BMW liefst 25 modellen met elektrische aandrijving in het aanbod hebben; een dozijn volledig elektrische modellen en dertien plug-in hybrides. Onder meer de BMW i3 en i8 krijgen er familie bij. Zo zal de i5 zijn opwachting maken en later nog een ander i-model.

Strategie

Het is niet bekend of de nieuwe iX-lijn zal bestaan uit volledig elektrische varianten van de bestaande X-reeks of dat het op zichzelf staande modellen zijn, een strategie waarvoor BMW koos met de i-serie. De BMW i3 en i8 zijn immers niet afgeleid van bestaande modellen.