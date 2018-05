BMW iNEXT nog dit jaar onthuld, in 2021 op de weg

BMW wil in 2025 een flinke vloot aan elektrisch aangedreven auto´s kunnen aanbieden. Een belangrijk model is de iNEXT, die vanaf 2021 al de weg op gaat.

Het beeld dat Harald Krüger, voorzitter van de Raad van Bestuur van BMW AG, deze week onthulde van de iNEXT is behoorlijk nietszeggend, daarvoor is de introductie in 2021 nog te ver weg, niettemin is de volledig elektrische auto belangrijk nieuws van BMW. Deze vage cross-over moet namelijk het elektrische vlaggenschip van het merk worden, aldus Krüger. De iNEXT is de eerste BMW die alle belangrijke technologie van de toekomst in één auto onderbrengt, volgens de Duitsers. De iNEXT is én volledig elektrisch én connectief én autonoom rijdend. Later dit jaar wordt de iNEXT als zogenaamde Vision Vehicle gepresenteerd, waarbij flink wat vormen gelijk zijn aan de productieversie.

Actieradius

In 2021 komt de auto vervolgens op de markt, nadat hij uit de Dingolfing-fabriek is gerold. De iNEXT lijkt een actieradius van net geen 500 kilometer te krijgen, al kan dat tegen 2021 best wel wat meer zijn. Om concurrerend te zijn is over drie jaar een actieradius van misschien wel 700 kilometer een vereiste.