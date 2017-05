BMW iNext komt in 2021, maar kan nog niet zonder bestuurder

Met de compleet nieuwe iNext zet BMW in 2021 een grote stap naar autonoom rijden. Maar geheel zelfstandig is de auto dan nog niet.

Dat de BMW iNext eraan zou komen, wisten we al. Maar nu heeft BMW officieel bevestigd dat het futuristische model in 2021 z’n opwachting maakt. Als de iNext over vier jaar productieklaar is, zal autonoom rijden in de meest zuivere vorm nog niet mogelijk zijn. BMW zegt dat niveau 3,5 haalbaar is. Dat betekent dat de iNext tussen niveau 3 en 4 inzit. Zelfrijdende auto’s in niveau 3 kunnen alles zelfstandig, maar er moet nog wel iemand achter het stuur plaatsnemen voor als er bijzonderheden voorvallen zijn. Bij niveau 4 – of level 4 – is de bestuurder niet meer nodig. Hoe BMW niveau 3,5 precies ziet is, is niet helemaal duidelijk; maar de Duitsers lijken er mee te willen zeggen dat bij de introductie van de iNext niveau 4 van autonoom rijden niet lang meer op zich laat wachten.



Focus

BMW werkt voor de elektrisch aangedreven iNext samen met Intel en Mobileye. Het idee is om op termijn de iNext in te zetten als autonome deelauto. Voor de iNext heeft BMW een nieuwe campus in Unterschleissheim nabij München geopend waar het haar expertise op het gebied van connectiviteit en geautomatiseerd rijden combineert. Daar werken momenteel 600 mensen, maar dat aantal zal in de nabije toekomst oplopen tot 2.000 medewerkers.