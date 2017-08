BMW heeft een volle stand op de IAA 2017 in Frankfurt

Bij BMW heeft men genoeg om te laten zien over twee weken als de IAA weer losbarst in Frankfurt. Met de meeste conceptcars en nieuwkomers hebben we al kennisgemaakt, maar toch.

BMW Concept 8 Serie

We zagen hem al voorbij komen tijdens het Concours d’Elegance Villa d’Este, maar hij mag het publiek ook vermaken in Duitsland; de BMW Concept 8 Serie. De designoefening geeft een indicatie hoe de nieuwe BMW 8 Serie Coupé in 2018 eruit komt te zien.



BMW Concept Z4

Na het Concours d’Elegance Pebble Beach heeft de BMW Concept Z4 de koffers gepakt naar Frankfurt. Het productiemodel moet volgend jaar al klaar zijn, dus of er nog veel gaat veranderen aan het ontwerp is de vraag.



BMW 6 Serie Gran Turismo

De BMW 6 Serie Gran Turismo is de opvolger van de BMW 5 Serie Gran Turismo. Ten opzichte van z’n voorganger is niet alleen het cijfer in de modelaanduiding aangepast. De is namelijk ‘6 GT’ is lichter, zuiniger en sneller.



BMW X3

De BMW X3 gaat terug tot 2003, maar nu zijn we pas aanbeland bij de derde generatie. De auto groeide weer een maatje, maar is meer een evolutie dan een revolutie. Daar is in dit geval niets mis mee.



BMW i3 en BMW i3S

Op de Frankfurt motor show presenteert BMW de i3S, oftewel een sportieve variant van haar opvallende EV (met range extender). Hoewel de specificaties nog niet op tafel liggen, zal de i3S vanzelfsprekend geen moeite hebben de huidige 0-100 km/u sprint van de i3 te verbeteren. Die verloopt momenteel in 7,3 seconden, dus als BMW daar een (kleine) seconde van af weet af te snoepen, mogen we met recht spreken van een ware hot hatch. Een elektrische wel te verstaan.



BMW M5

De BMW M5 is vierwielaangedreven. Als u denkt dat het fun-gehalte terugloopt van de krachtpatser, dan heeft u het mis. Achter het knopje met rijmodi zit namelijk ook – als vanouds – ‘2WD’ verscholen. Bovendien is de M5 lichter dan z’n voorganger, onder meer dankzij het carbon dak.



BMW M8 GTE

Om te imponeren op internationale GT-kampioenschappen ontwierp BMW vanaf de basis een compleet nieuwe raceauto. Het model gaat door het leven als de BMW M8 GTE. Het design van de BMW M8 GTE vertoont veel overeenkomsten met dat van de BMW 8 Serie Coupé en BMW M8.



BMW 7 Serie Edition 40 Jahre

De 7 Serie komt er binnenkort ook in een speciale uitvoering. Denk aan specifieke kleurencombinaties en een uniek interieurdesign. De productie van de jubileumeditie kent een beperkte oplage.