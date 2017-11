De BMW i8 Coupé heeft een update ondergaan. Belangrijker is echter de komst van een – langverwachte – nieuwe carrosserievariant; de BMW i8 Roadster.

De BMW i8 Coupé is zo’n auto waarvan je vanaf het begin ook een opengewerkte versie van verwacht. Maar die kwam maar niet. En toen duidelijk werd dat er dan toch een i8 Roadster op het programma stond, moesten we nog meer geduld uitoefenen. Maar in mei volgend jaar is de zomerse i8 dan eindelijk een feit.



Gewichtsbesparing

Zoals verwacht is de BMW i8 Roadster een stukje zwaarder dan de coupé, al hebben de ingenieurs bij BMW zwaarlijvigheid voorkomen. De BMW i8 Roadster is slechts 60 kilo zwaarder dan de BMW i8 Coupé dankzij het gebruik van met koolstofvezel versterkt kunststof (CFRP). Onder meer de voorruitframe is uit het composiet opgetrokken. Verder zijn de lichtmetalen 20-inchwielen per stuk één kilo lichter dan de lichtste wielen die tot dusver leverbaar waren.



Softtop

De BMW i8 Roadster is voorzien van een elektrisch bedienbare softtop die in 15 seconden opent of sluit. Dat kan al rijdend tot snelheden van 50 km/u. Doordat de softtop zich opvouwt in verticale positie, ontstaat er achter de stoelen nog zo’n 100 liter extra opbergruimte.



eDrive

De nieuwe BMW i8 Roadster profiteert van de wijzigingen die ook voor de vernieuwde BMW i8 Coupé gelden. De opslagcapaciteit van het accupakket groeide immers van 7,1 naar 11,6 kWh. Ook de elektromotor kreeg er meer pk bij. De 143 pk die het nu aan vermogen levert, betekent een toename van 12 pk. Wie alleen de elektromotor gebruikt, heeft voortaan een emissievrije top van 105 km/u. Voorheen was dat 70 km/u. En zelfs 120 km/u is haalbaar, al moet daarvoor eerst de eDrive-knop voor worden ingedrukt. De volledig elektrische actieradius is op papier 55 kilometer voor de geupdate Coupé en 53 kilometer voor de Roadster. De sprint van nul naar honderd doen ze respectievelijk in 4,4 en 4,6 seconden.