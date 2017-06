Sinds de nieuwe BMW 5 Serie begin dit jaar verscheen, mist het Nederlandse modelgamma de 5 Serie GT. De Gran Turismo komt echter terug, maar dan met een ander ‘rugnummer’; als BMW 6 Serie GT.

De 5 Serie GT stamt al weer uit 2009 toen BMW het tijd vond voor een 5 Serie met extra ruimte. Geen Touring, maar een modelvariant met een hoger (sterk aflopend) dak en meer bagagevolume dan de sedan. De auto stond dan ook niet op het platform van de 5 Serie maar op dat van de 7 Serie. Dat is bij het nieuwe model wederom het geval. Het uiterlijk doet veel denken aan de 5 Serie, maar er zijn ook lijnen van de 7 Serie herkenbaar.



Gelekt

Verder komt de nieuwe 6 Serie GT onder meer als 630d en met xDrive, als we de eerste beelden mogen geloven. Die beelden zijn overigens niet officieel vrijgegeven door BMW, maar zijn gelekt en circuleren daarom al online. De verwachting is dat BMW de auto pas officieel onthult op de IAA in Frankfurt, komend najaar.