BMW Concept M8 Gran Coupe: opwarmertje voor 2019

Na de BMW Concept 8 Serie presenteren de Duitsers op de Autosalon van Genève nu ook het studiemodel van de M8 Gran Coupe. Volgend jaar moet-ie in productietrim op de markt komen.

2017 was het jaar van de BMW Concept 8 Serie en dit jaar moet dat van de BMW Concept M8 Gran Coupe worden. Nadat ze beide uitgebreid in het zonnetje zijn gezet wordt 2019 het jaar van de waarheid; de introductie. BMW gaat de nieuwe 8 Serie positioneren als de nieuwe vlaggenscheppen in het modelaanbod, door ze zowel uiterst sportief als luxe te maken. Welk vermogen de M8 Gran Coupe straks meekrijgt is nog niet bekend, maar de aanwezigheid van een krachtige TwinPower V8 onder de motorkap lijkt een zekerheidje. En het zal ons niet verbazen als BMW voor de 8 Serie ook in de weer gaat met elektrische aandrijflijnen al dan niet in combinatie met conventionele brandstofmotoren.



Salève Vert

Bijzonder aan het ontwerp van de Concept M8 Gran Coupe zijn onder meer het dak dat opgetrokken is uit met koolstofvezel versterkt plastic en de Salève Vert-lak. De auto lijkt groen op het eerste gezicht, maar bij andere lichtinvallen ‘verkleurt’ de auto naar grijsblauw. Ook chique: de diverse goudkleurige accenten.