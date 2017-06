En zo ziet de BMW Concept 8 Serie er van binnen uit

Na de onthulling eerder deze week op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este toonde BMW haar Concept 8 Serie alleen van de buitenzijde. Nu zijn ook beelden van het interieur opgedoken.

U weet het inmiddels. De BMW 8 Serie Coupé is volgend jaar productieklaar. Als voorproefje liet BMW daarom op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este het studiemodel zien. Deze BMW Concept 8 Serie werd eerst van buiten getoond, nu is ook de binnenzijde aan de beurt. Volgens BMW zijn alle vlakken en lijnen in de rijrichting geplooid om te benadrukken dat dit echt een sportieve rijdersauto betreft. Verder zijn de functies gebundeld in controle-clusters, zoals in de middenconsole, de console tussen de stoelen en in de portieren.

Swarovski-glas

In het interieur van de Concept 8 Serie heeft BMW slanke sportstoelen geplaatst met een schaal van carbon. Ze zijn bekleed met hoogwaardig leder. Het stuurwiel kent spaken van met de hand gepolijst aluminium en rode schakelpeddels. Er is vooral veel donkerbruin en Fjordweiss Merino-leder gebruikt binnenin het studiemodel, net als carbon en met de hand gepolijst aluminium. Opvallend is de iDrive controller van Swarovski-glas met een rookkleurige quartz look.