BMW 8 Serie start bij 124.400 euro

Eind november staat de gloednieuwe BMW 8 Serie in de showroom. Je kunt dan kiezen uit de 840d en de M850i. Instappen kan vanaf 124.400 euro.



De BMW 8 Serie werd afgelopen juni dan eindelijk onthuld. We hadden de auto namelijk al lang in conceptversies voorbij zien komen, maar de definitieve vormen bleven maar uit. Onder het doek kwam een 4,84 meter lange coupé vandaan die later nog een Cabrio- en een Gran Coupé-broertje krijgt. De coupé mixt sportieve eigenschappen – hij is gelijktijdig ontwikkeld met de BMW M8 en de BMW M8 GTE raceauto – met toergenen.

M8

Hoewel een volwaardige M8 eraankomt, is er bij de introductie op 24 november al een versie leverbaar met de ‘M’ in de naam; de M850i xDrive Coupé. Die auto beschikt over een 530 pk sterke 4,4-liter TwinPower V8 met een maximumkoppel van 750 Nm. In 3,7 seconden schiet je van nul naar honderd. De M850i xDrive start bij 169.447 euro.



Diesel

Met een flink kleiner budget – 124.400 euro – kun je de BMW 8 Serie ook al bemachtigen. Je moet dan wel een diesel willen, want voor dat bedrag krijg je de 840d xDrive. Met een 0 naar 100 km/u in 4,9 tellen biedt de 840d een stuk minder pit dan de M850i, maar de 320 pk die de 3,0-liter zes-in-lijn levert, is ruim voldoende voor sportieve prestaties. Het kopppel bedraagt 680 Nm. Schakelen doe je in beide versies via een achttraps Steptronic-transmissie en ook allebei zijn voorzien van vierwielaandrijving.