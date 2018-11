BMW 8 Serie komt in flink meer smaken

Nu de BMW 8 Serie als Coupé en Cabriolet zijn geïntroduceerd is het wachten op de M8. Die sportieve versie wordt voor beide carrosserievarianten beschikbaar en er komt ook een BMW M8 GranCoupé aan.



Ach ja, met de BMW M850i xDrive in zowel coupé- als cabriovorm, heb je eigenlijk een BMW M8 niet meer nodig. Diens V8-krachtbron levert immers 530 pk en een nul tot honderd sprint in ruim minder dan vier tellen. Toch is BMW het aan z’n stand verplicht om ook een M8 uit te brengen. Volgend jaar is het zover als de M8 Coupé het spits afbijt. Vervolgens is er ook een M8 Cabrio in de maak én een M8 GranCoupé. Laatstgenoemde zal waarschijnlijk niet voor 2020 verschijnen, maar dan kun je dus ook kiezen uit een bloedsnelle vierdeurs. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt er nu algesproken over een M8 Competition.



xDrive

Eerst maar eens terug naar de reguliere M8. Die zal een vermogen van rond de 600 pk putten uit de 4,4-liter V8 twinturbo die we kennen uit de M5. Daarmee zal de sprint van nul naar honderd een flinke hap – minimaal drie tienden – sneller zijn dan de 3,7 seconden van de BMW M850i xDrive. Schakelen verloopt via een achttraps automaat, waarbij het vermogen verdeeld wordt over vierwielen. Echter zal er ook een achterwielaangedreven modus op de M8 te vinden zijn. Zoals het hoort eigenlijk. Het onderstel van de M8 is al vanouds straffer afgesteld dan van de reguliere edities van het model.



De M8 Competition zal, als hij er daadwerkelijk komt, zo’n 650 pk aan vermogen overleggen. Samen met wat gewichtsbesparingen moet dat de ultieme versie van de BMW 8 Serie worden.