Volgende week zaterdag staat de BMW 5 Serie Sedan dan echt in de showroom, waarna per 1 maart het productaanbod met een trio wordt uitgebreid. De meest begeerlijke aanvulling is de M550i xDrive.

De uitbreiding van het BMW 5 Serie Sedan-gamma bestaat uit de BMW 520d EfficientDynamics Edition, BMW 530e iPerformance en de M550i xDrive. De eerstgenoemde staat voor 58.296 euro in de prijslijst, terwijl de iPerformance vanaf 61.581 euro meemag. De BMW 520d EfficientDynamics Edition is het zuinigheidswonder onder de uitvoeringen met conventionele brandstofmotor. De 190 pk sterke viercilinder dieselmotor belooft een gemiddeld verbruik van 3,9 l/100 km. De aangepaste bodemplaat zorgt dat de luchtweerstand geoptimaliseerd is en ook de achteras en het uitlaatsysteem zijn om die reden afgedekt.



Plug-in hybride

De BMW 530e iPerformance is een plug-in hybride. De viercilinder benzinemotor werkt samen met een elektromotor, waardoor het gemiddelde brandstofverbruik op 1,9 l/100 km uitkomt. Het systeemvermogen van 252 pk is behoorlijk. Zo sprint de iPerformance in 6,2 seconden van nul naar honderd. De elektrische actieradius bedraagt 50 kilometer.



BMW M550i xDrive

Het pièce de résistance is de BMW M550i xDrive. Met een prijskaartje van 123.297 euro is hij duurder dan de BMW 520d en 530e iPerformance bij elkaar, maar dan krijg je ook wel een beest van een machine. Hier geen zuinigheidsfoefjes of viercilindertje aan boord maar een heerlijke V8. Het vermogen bedraagt 462 pk en het maximumkoppel 650 Nm. De vierwielaangedreven BMW M550i xDrive schiet in exact vier tellen van nul naar honderd en daarmee is hij sneller dan de huidige M5 van de F10 generatie. De auto is de trotse drager van de M-badge en dat resulteert in onder meer een M sportuitlaatsysteem – voor een heerlijk vol geluid – en een tien millimeter verlaagd adaptief M onderstel. Achter de 19-inch grote dubbelspaaks velgen is het M sportremsysteem gevestigd. Tot het standaard aanwezige M Sportpakket behoren accenten uitgevoerd in Cerium Grey en vergrote luchtinlaten.